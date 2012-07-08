На Ровенском полигоне уничтожение боеприпасов поставили на поток

Как сообщил УНИАН специальный корреспондент Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины майор Александр Гайн, утилизация боеприпасов проходит во исполнение Плана уничтожения боеприпасов методом подрыва в 2012-2016 годах.

Задачи по утилизации боеприпасов выполняют военнослужащие Центра разминирования Центрального управления инженерных войск из Каменец-Подольского под руководством майора Александра Крушановского. Для гарантирования безопасности действий саперов вокруг полигона выставлена усиленная охрана, постоянно дежурит бригада врачей.

По словам начальника Центра разминирования полковника Сергея Зубаревского, такие масштабные мероприятия по уничтожению боеприпасов методом подрыва военнослужащие этого подразделения еще не проводили. В частности, в прошлом году в качестве эксперимента в Ровенской области было уничтожено 400 тонн выстрелов к гранатометам. Этой весны — 1,2 тысячи единиц боеприпасов. А с июля по ноябрь этого года ежемесячно планируется уничтожать около 20 тысяч 40-миллиметровых выстрелов к гранатометам.

Как отметил полковник С.Зубаревский, подрыв как метод утилизации больше всего подходит для уничтожения выстрелов к гранатометам и еще нескольких видов боеприпасов, которые не подлежат разборке. Детонируют их в определенное время.

В целом планируется, что военные инженеры утилизируют около 100 тысяч единиц непригодных боеприпасов.