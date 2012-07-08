Экс-министр предлагает ответственным за работу с МВФ назначить Порошенко

Экс-министр Украины Богдан Данилишин считает, что ответственным в правительстве за сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) нужно закрепить министра экономического развития и торговли Петра Порошенко. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Сегодня в переговорах с Фондом не нужно отбрасывать и политическую составляющую. МВФ прекрасно знает, кто стоит за организацией политических дел в Украине, чьи экономические интересы отстаивает правительство и каким образом формировались основные состояния теперешних власть предержащих. Поэтому, по моему мнению, ответственным за сотрудничество с МВФ на данном этапе стоит закрепить Петра Порошенко», - сказал Б.Данилишин.

Он подчеркнул, что одним из факторов, который тормозит развитие отечественной экономики, является отсутствие реализации программы сотрудничества с МВФ.

«Сотрудничество с МВФ – четкий сигнал для мировых инвесторов. Без него инвестиционное предложение будет потеряно», - отметил экс-министр экономики Украины.

Напомним, что в настоящее время работу с международными финансовыми организациями, в том числе с МВФ, от правительства координирует первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский.

В 2011 году Украина не получила ни одного транша кредита stand-by в 15,5 млрд долл. по программе сотрудничества, одобренной летом 2010 г. на 2,5 года. Украина планирует продлить действие программы сотрудничества, которая завершается в конце 2012 года, на 2013 год.