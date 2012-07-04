Шахтеры Донбасса пошли маршем на Киев

Как сообщил в интервью корреспонденту УНИАН председатель координационного Совета шахтерских инвалидских, ветеранских организаций Украины Юрий Хохлов, такое решение было принято на Вседонбасском сходе граждан, на который сегодня, 4 июля, в Брянку собрались шахтеры Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Участников Схода возмутило то, что вместо приглашенных на мероприятие министра соцполитики Сергея Тигипко, министра Минуглепрома Юрия Бойко, председателя Луганской облгосадминистрации Владимира Пристюка и председателя Луганского облсовета Валерия Голенко, приехали их заместители – люди, которые, по их мнению, не имеют реальных полномочий в решении актуальных проблем.

По словам Ю.Хохлова, поводом для проведения Схода стало нарушение норм Горного закона Украины в части снабжения углём пенсионеров закрытых шахт. Так, в Луганской области за прошлые годы горнякам-пенсионерам не довезли 130 тыс т угля. При этом, норма положенного топлива постоянно снижается: вместо 5,9 т в год шахтерам предлагают всего 3,1 т. «Эту уменьшенную норму стараются заменить непонятной суммой денежной компенсации. При отпускной стоимости угля 1349 грн за тонну пенсионерам компенсируют всего 950 грн», - сказал Ю.Хохлов.

Ю.Хохлов также сообщил, что основное требование участников Схода: каждая шахтерская семья должна получать, как положено по закону 5,9 т угля ежегодно. Кроме того среди требований убрать деление регресников на тех, кто работал на ликвидированных и на обычных шахтах. А также вернуть шахтерские льготы шахтостроителям, шахтопроходчикам, горноспасателям.

Участники Схода приняли решение о начале бессрочной акции протеста до полного удовлетворения требований. В Киеве пообещали быть к Дню шахтера.