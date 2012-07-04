На некоторых столичных пляжах запретили купаться
18:47, 04 июля 2012Общество
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На некоторых столичных пляжах в связи с высокой температурой воздуха временно запрещено купаться.
|В «Плесо» сообщили о временном запрете на купание
Такое решение было принято Государственной санитарно-эпидемиологической службой Украины в связи с высокой температурой воздуха. Это стало причиной временного несоответствия санитарным требованиям качества воды в указанных водоемах.
В настоящее время на территории вблизи названных водоемов работники коммунального предприятия «Плесо» установили информационные щиты о запрете на купание.
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