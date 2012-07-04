В жару грузовики не пустят в Киев

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УГАИ г. Киева.

Столичная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что из-за жары с 10.00 до 22.00 часов на автодорогах столицы запрещено движение грузовиков весом более 24 тонн. «Этот запрет связан с тем, что с наступлением жаркой погоды крупногабаритные автомобили во время своего движения деформируют асфальтовое покрытие, поскольку при температуре выше 28 градусов под давлением груза оно разрушается, - сказал начальник управления ГАИ г. Киева Анатолий Куринный. Поэтому, чтобы сохранить автомобильно-дорожную сеть города в надлежащем состоянии, пока не спадет жара в Киеве будут действовать временные ограничения движения автотранспорта на дорогах общего пользования.

Ввиду этого, Госавтоинспекция советует водителям таких грузовиков останавливаться днем на автостоянках, возле стационарных постов ГАИ, на паркингах, а свое движение продолжать с наступлением прохлады, то есть, после 22 часов до 6 утра.

В Госавтоинспекции отмечают, что в столице в ближайшее время сохранится жаркая погода, которая не лучшим образом влияет на водителей. У многих людей во время жары повышается давление, возникает сонливость, снижается внимательность. Все эти факторы негативно влияют на управление транспортными средствами и могут привести не только к возникновению аварийных ситуаций, но и к ДТП.

В связи с этим, столичная Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными. ГАИ предлагает несколько советов, соблюдение которых поможет водителям во время эксплуатации автомобиля в жаркую погоду: всегда имейте в автомобиле необходимый минимум лекарств, а также запас воды, потребляйте побольше жидкости.

Если возникает необходимость остановиться, водителям советуют скорость снижать постепенно, поскольку при резком торможении на сильно разогретом асфальте машину может занести. Кроме того, при парковке по возможности нужно оставлять автомобиль в защищенном от солнца месте, не превышать скорость и увеличивать дистанцию до транспортных средств, идущих впереди.

Водителям также рекомендуют при наименьшем ухудшении самочувствия немедленно снижать скорость и останавливаться.