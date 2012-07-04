Милиция утверждает, что пустила газ в ответ

Слезоточивый газ сегодня во время столкновений возле Украинского дома применяли и участники акции в защиту украинского языка, и милиция.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

"Митингующие били милиционеров палками, обливали водой, бросали бутылки, прыгали на головы, срывали со стражей порядка и бросали в них шлемы, и они же первыми применили слезоточивый газ против милиции. Поэтому правоохранители в ответ вынуждены были применить аналогичные спецсредства против этих лиц", - рассказали в главке, добавив, что за медицинской помощью после столкновений обратились свыше 15 стражей порядка.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле Украинского дома в Киеве, где вчера оппозиция начала акцию в защиту украинского языка, а сегодня должна была проходить пресс-конференция Президента, произошли столкновения между народными депутатами, митингующими и бойцами «Беркута», когда милиционеры оттесняли депутатов от входа в здание.