Беркутовцам под Украинским домом поют народные песни

Как передает корреспондент УНИАН, колонна бойцов предприняла попытку продвинуться с правой стороны Украинского дома, однако была заблокирована митингующими. При этом каких-то значительных столкновений не произошло.

На данный момент перед милиционерами стоит группа пожилых женщин, которые поют народные песни. Бойцы не предпринимают каких-то активных действий.