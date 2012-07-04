Беркутовцам под Украинским домом поют народные песни
11:42, 04 июля 2012Общество
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Участники митинга возле Украинского дома заблокировали еще одну колонну бойцов «Беркута».
Милиционеров "развлекают". Фото Романа Романюка
Как передает корреспондент УНИАН, колонна бойцов предприняла попытку продвинуться с правой стороны Украинского дома, однако была заблокирована митингующими. При этом каких-то значительных столкновений не произошло.
На данный момент перед милиционерами стоит группа пожилых женщин, которые поют народные песни. Бойцы не предпринимают каких-то активных действий.
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