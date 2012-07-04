Азаров объяснил, почему пришлось купить «Хюндай» и «Шкоду»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с представителями парламентского большинства.

«Мы не от хорошей жизни пошли на то, чтобы купить «Хюндаи» и «Шкоды», - подчеркнул Н.Азаров.

По его словам, Луганский тепловозостроительный завод «на особом контроле у нас находится».

Как сказал Н.Азаров, «в нынешних реалиях нужно не просто выпускать, а нужно еще, чтобы кто-то покупал».

По его словам, во время встречи с руководством Крюковского завода его представители «нам нарисовали красивую картинку», но при этом сказали, что первый поезд может быть изготовлен в начале 2012 года. Премьер подчеркнул, что всем понятно, что нужно еще время на обкатку на массовое производство, поэтому и были куплены «Хюндаи» и «Шкоды».