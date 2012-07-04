Герман: указ Януковича поможет возродить украинский кинематограф

Такое убеждение выразила Советник Президента - Руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам АПУ Анна Герман на брифинге перед заседанием Общественного гуманитарного совета, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Этот Указ относится к тому ряду документов, которые способствуют возрождению украинской культуры. Указ о праздновании 120-летия со дня рождения Довженко - это документ фактически о возрождении украинского кинематографа», - сказала А.Герман. Она заметила, что указ, в первую очередь, предусматривает разработку и реализацию Государственной программы развития национальной кинематографии на 2013-2017 годы.

Глава государства также поручил правительству обеспечить поддержку деятельности Национального центра А.Довженко, создание фильма о его жизненном и творческом пути, издание полного научного академического издания кинематографического, литературного, изобразительного наследия художника и персональной энциклопедии о нем, отметила Советник Президента.

Кроме того, добавила А.Герман, речь идет о поручении проработать вопрос создания музея экранных искусств Украины, последующем развитии литературно-мемориального музея А.П.Довженко на родине художника.

Советник Президента обратила особое внимание на то, что, согласно указу, Кабинет министров должен обеспечить финансирование всей этой программы. «Это очень значимо сейчас, в эти дни, и я думаю, что такой шаг найдет позитивный отклик в украинском обществе», - резюмировала А.Герман.