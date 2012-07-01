В Ольшанской колонии массовое алкогольное отравление: четверо погибли
16:52, 01 июля 2012Общество
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Сегодня ночью в исправительно-трудовой колонии № 53, которая расположена в поселке Ольшанское Николаевской области, зафиксировано массовое отравление заключенных.
Как сообщают «Новости-N», в результате отравления четыре человека скончались: один в колонии, один в «скорой» по дороге в больницу и еще двое заключенных умерли в отделении токсикологии Николаевской больницы скорой медицинской помощи.
Количество пострадавших точно не известно, по предварительным данным, их несколько десятков.
По предварительным данным, все пострадавшие отравились суррогатом алкоголя.
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