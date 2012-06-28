Убитый в Луганске сирийский миллионер формально не имел ничего

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области, мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно сообщению, гражданин Сирии значился в милиции как без вести пропавший с 17 июня этого года. О том, что мужчина пропал, заявила его 40-летняя гражданская супруга, которая также подозревается в причастности к преступлению.

«Гражданин Сирии оказался небедным человеком, и все его миллионные активы были размещены у него на родине. А вот в Луганске вся его недвижимость и банковские счета были оформлены на супругу, с которой он ранее оформил законные отношения, но только у себя на родине. Однако по законам нашей страны этот брак не мог быть легитимным в Украине, поэтому здесь их отношения имели статус гражданского брака. Но то обстоятельство, что формально женщина была в нашей стране владелицей огромного состояния, наводило правоохранителей на мотив возможного преступления в отношении иностранца», - говорится в сообщении.

Обстоятельства и мотивы убийства выяснит следствие.