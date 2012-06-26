Чернобыльцы планируют на осень масштабные акции протеста

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу "Наступа".

Участники съезда ликвидаторов аварии на ЧАЭС утвердили требования относительно размеров минимальной пенсии для инвалидов всех групп.

"Сегодня ликвидаторы должны самостоятельно отстаивать справедливое право на достойную жизнь, поскольку никто им в этом не поможет", - сказал Анатолий Колядин, председатель ВОО "Чернобыль-86".

Участники съезда также создали оргкомитет, который должен заниматься систематизацией и упорядочиванием чернобыльского законодательства, классификации всех пострадавших от чернобыльской аварии.

В обязанности оргкомитета также входит консолидация действий с другими общественными организациями и группами чернобыльцев по проведению совместных масштабных акций протеста осенью этого года.