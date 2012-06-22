Украинцы чаще всего «кладут под матрас» валюту

Из двух видов наличных украинцы стали все чаще выбирать иностранную валюту. Об этом пишет очередное число издания «Український тиждень».

Так, если в 2007-м соотношение наличных сбережений было 9,4% на 4,6% ВВП в пользу иностранной валюты, то 2011-го - 7,2% на 0,7% ВВП.

«В то время как, несмотря на сокращение доходов и сбережений, прошлогодние объемы последних в валюте составляли лишь на 0,1 процентного пункта меньше, чем в 2008-м», - пишет автор статьи.

По его словам, с одной стороны, это свидетельствует о недоверии к гривне и к возможностям органов центральной власти поддерживать ее стабильность.

«С другой - следует понимать, что какую бы денежную единицу наши соотечественники выбирали, все равно она «ложится под матрац», исходя из экономического кругооборота и уменьшая потенциальный совокупный спрос, поэтому сам факт наличия значительных сбережений в наличных является свидетельством неуверенности граждан в завтрашнем дне », - отмечает автор.