Кравчук «вынашивает идею» подать в суд на Би-Би-Си

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.Кравчук сказал на открытом расширенном заседании Международного правозащитного движения «Мир без нацизма».

«Я думаю, что этот фильм был создан по заказу. Кто заказчик, я не знаю, но я вынашиваю идею, что нам следует подать в суд на Би-Би-Си», - сказал Л.Кравчук. Он также добавил, что фашистско-экстремистские настроения существуют не только в Украине, но и во всем мире.

«Украина не единственное государство, где это происходит, мы должны защищать свою честь и достоинство», - считает Л.Кравчук.

Как сообщал УНИАН, в конце мая первый телеканал британского общественного телевидения ВВС ONE в программе Panorama показал сюжет на тему нынешнего Чемпионата Европы по футболу под названием "Стадионы ненависти".

Бывший футболист сборной Англии Сол Кемпбелл, который комментировал видео, сделанное журналистом на одном из украинских стадионов, призвал англичан не ехать на Евро-2012, ведь назад «можно вернуться в гробу».

МИД Украины назвал безосновательным формулировку таких тезисов и заявил о дискредитации украинцев в канун турнира.