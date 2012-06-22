Богомолец: все заботятся о больных, а кто позаботится о здоровых

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола заявила заслуженный врач Украины, профессор Ольга Богомолец.

Она считает, что реформа системы здравоохранения должна касаться не только больных.

«Одна группа у нас вообще не охвачена. Не реформой системы здравоохранения, а вообще государственной заботой. Это пока еще здоровые и трудоспособные», - сказала она и отметила, что они должны быть интересны государству, поскольку зарабатывают деньги и платят налоги для лечения больных.

О.Богомолец отметила, что такой орган необходим, потому что только раннее выявление болезней позволяет уменьшить смертность и заболеваемость в стране.