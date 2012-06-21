ГПУ возбудила дело в отношении первого заместителя начальника Киевской таможни

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации ГПУ, установлено, что указанный госслужащий при пособничестве частного предпринимателя вымогал и получил от представителя одной из коммерческих структур взятку в особо крупном размере за решение вопроса о беспрепятственном таможенном оформлении груза в зоне деятельности таможенного поста “Восточный терминал” Киевской областной таможни.

Уголовное дело в отношении таможенника возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение - УНИАН), и его сообщника - по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Следствие по делу продолжается.

Согласно информации официального сайта Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ), первым заместителем начальника Киевской областной таможни является Сергей Наумов. В то же время на официальном сайте пресс-службы ГТСУ содержится следующее сообщение: «Опровержение. Информация, распространяемая определенными интернет-изданиями о якобы получении взятки в 300 000 евро первым заместителем начальника Киевской областной таможни Сергеем Наумовым и его аресте, не отвечает действительности».

Сейчас в пресс-службе ГТСУ по телефону не смогли предоставить окончательный комментарий по этому поводу.