Митрополит Владимир отслужит службу в честь 20-летия своего предстоятельства

Об этом УНИАН сообщили в Синодальном информационно-просветительском отделе Церкви.

Также из Одессы в Киев будет доставлена чудотворная Касперовская икона Божьей матери, перед которой накануне поступления в Одесскую духовную семинарию молился митрополит Владимир. Икона будет находиться в Киево-Печерской Лавре всего один день.