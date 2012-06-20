Митрополит Владимир отслужит службу в честь 20-летия своего предстоятельства
08:57, 20 июня 2012Общество
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Предстоятель Украинской православной церкви Митрополит Владимир сегодня в 9.30 на Соборной площади Киево-Печерской Лавры отслужит литургию по случаю 20-летия своего предстоятельского служения в УПЦ.
Митрополиту Владимиру привезут его давнюю икону
Об этом УНИАН сообщили в Синодальном информационно-просветительском отделе Церкви.
Также из Одессы в Киев будет доставлена чудотворная Касперовская икона Божьей матери, перед которой накануне поступления в Одесскую духовную семинарию молился митрополит Владимир. Икона будет находиться в Киево-Печерской Лавре всего один день.
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