Милиция: Забор возле Сретенской церкви не крали, а демонтировали

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, 14 июня около десяти часов утра в дежурную часть Главного управления столичной милиции по спецлинии «102» поступило сообщение, что неизвестные сломали и похитили часть забора возле Сретенской церкви.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа Шевченковского районного управления милиции.

По приезде на место сотрудники милиции выяснили, что в действительности забор никто не похищал, а просто работники одного из ЖЭКов начали его демонтаж - в связи с тем, что представители церкви до сих пор не предоставили необходимый пакет разрешительных документов, несмотря на неоднократные требования. Их также неоднократно предупреждали, что в случае непредоставления пакета документов забор снесут.

Уже когда работники коммунального предприятия демонтировали часть забора, представители церкви предоставили им необходимый пакет разрешительных документов.

В настоящее время конфликт урегулирован, стороны пришли к консенсусу. Представители ЖЭКа пообещали собственными силами восстановить поврежденный забор.

Как сообщал УНИАН, председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец заявил, что сегодня ночью неизвестные сломали и украли половину забора вокруг Сретенской церкви.

Церковь Сретения Господня - единственный храм, заложенный во времена Киевской Руси, который еще может быть отстроен в Киеве и на восстановление которого решением Киевсовета предусмотрены деньги. Церковь была построена князем Ярославом Мудрым, несколько раз перестраивалась, пока ее не уничтожили большевики в 1934 году. Официальной причиной сноса церкви называют планы тогдашней власти реконструировать площадь.