Мучителей Оксаны Макар могут судить полгода

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам адвокат матери О.Макар Татьяны Суровицкой - Виктор Василюк.

«Об этом можно говорить очень приблизительно. Исходя из того, сколько в деле материалов, сколько свидетелей, - это будет примерно полгода, а может и больше. Это зависит от того, как часто будут назначаться заседания, будут ли все являться, а если кто-то не явится - будут переноситься заседания. Это сложно прогнозировать. Но быстро это не будет», - отметил В.Василюк.

По словам адвоката, сейчас в деле 10 томов материалов, опрашивается больше 20 свидетелей.

«Представьте себе: опросить каждого хотя бы по 10 минут, - пояснил В.Василюк. - Это минимум, там будет больше десяти минут. Рассчитать невозможно. У нас есть список свидетелей, начиная от работников бара, потом – человек, который нашел ее, работники милиции, те, кто видел ее в магазине, когда она покупала там алкогольные напитки».

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю О.Макар, а затем пытались сжечь живьем. На заброшенной стройке девушку нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь О.Макар, но 29 марта она умерла в Донецком ожоговом центре.

На предварительном заседании по делу 24 мая судья Центрального районного суда Николаева Елена Ceливaнoвa приняла решение вести слушание в закрытом режиме.

Общественность требовала открытого рассмотрения дела в суде.

Трем обвиняемым Eвгeнию Kpacнoщeку, Apтeму Пoгocяну и Maкcиму Пpиcяжнюку инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статьи 115, ч. 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Одному из них также вменяют действия по ч. 3 статьи 153 (насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах).

Сегодня, 12 июня, Центральный райсуд Николаева в закрытом режиме начал слушание по существу дела в отношении убийц О.Макар.

Позже суд частично удовлетворил требование адвокатов и прокуроров об открытом судебном процессе.