Мучителей Оксаны Макар могут судить полгода
Адвокат не исключает, что суд до полугода может рассматривать дело против насильников Макар
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам адвокат матери О.Макар Татьяны Суровицкой - Виктор Василюк.
«Об этом можно говорить очень приблизительно. Исходя из того, сколько в деле материалов, сколько свидетелей, - это будет примерно полгода, а может и больше. Это зависит от того, как часто будут назначаться заседания, будут ли все являться, а если кто-то не явится - будут переноситься заседания. Это сложно прогнозировать. Но быстро это не будет», - отметил В.Василюк.
По словам адвоката, сейчас в деле 10 томов материалов, опрашивается больше 20 свидетелей.
«Представьте себе: опросить каждого хотя бы по 10 минут, - пояснил В.Василюк. - Это минимум, там будет больше десяти минут. Рассчитать невозможно. У нас есть список свидетелей, начиная от работников бара, потом – человек, который нашел ее, работники милиции, те, кто видел ее в магазине, когда она покупала там алкогольные напитки».
Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю О.Макар, а затем пытались сжечь живьем. На заброшенной стройке девушку нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь О.Макар, но 29 марта она умерла в Донецком ожоговом центре.
На предварительном заседании по делу 24 мая судья Центрального районного суда Николаева Елена Ceливaнoвa приняла решение вести слушание в закрытом режиме.
Общественность требовала открытого рассмотрения дела в суде.
Трем обвиняемым Eвгeнию Kpacнoщeку, Apтeму Пoгocяну и Maкcиму Пpиcяжнюку инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статьи 115, ч. 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Одному из них также вменяют действия по ч. 3 статьи 153 (насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах).
Сегодня, 12 июня, Центральный райсуд Николаева в закрытом режиме начал слушание по существу дела в отношении убийц О.Макар.
Позже суд частично удовлетворил требование адвокатов и прокуроров об открытом судебном процессе.