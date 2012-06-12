Журналистка, окна которой забросали кирпичами, освещает тему криминала

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил издатель газеты «Сватовские ведомости» Андрей Крюков.

По его словам, Ю.Красий, на квартиру которой в ночь на 11 июня произошло нападение, член редколлегии газеты «Сватовские ведомости», освещает криминальную тематику, проводит журналистские расследования.

В последнее время она писала об одном из резонансных уголовных дел о воровстве в городе. Через какое-то время после выхода ее материала, молодого человека, совершившего ограбление, осудили. Он компенсировал пострадавшим материальный ущерб. Этот парень в дальнейшем ей угрожал. Ю.Красий написала заявление в милицию. Сотрудники милиции провели с ним беседу и на этом все вроде бы и закончилось, но на прошлой неделе снова состоялся суд, и молодого человека обязали выплатить еще и моральный ущерб.

«Скорее всего, данный факт и стал причиной произошедшего сегодня ночью», - пояснил издатель газеты.

А.Крюков также добавил, что тройной стеклопакет был разбит кусками кирпича.

Сотрудники милиции уже взяли смывы с рук молодого человека, сняли отпечатки пальцев и отправили в Днепропетровск на экспертизу.