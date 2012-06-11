Азаров одолжит 152 млн евро у ЕБРР, чтобы достроить метро в Днепропетровске

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Проект даст возможность начать масштабное расширение действующей линии метрополитена. К существующим сегодня 7 километрам «подземки» добавят еще четыре, которые будут проложены вдоль проспекта Карла Маркса.

Запланированное расширение существующей линии метрополитена в центр города увеличит его длину до 11 километров и добавит три новых станции - «Театральная», «Центральная» и «Музейная».

Всего на реализацию проекта, с учетом займа в 152 млн евро от ЕБРР, планируется привлечь кредитные средства в объеме 304 млн евро.

Как сообщал УНИАН, согласно технико-экономическому обоснованию, которое выполнила ведущая австрийская компания «SGS Austria», стоимость проекта достройки трех новых станций Днепропетровского метрополитена составляет 368 млн евро (более 4 млрд грн). Из них 304 млн евро предполагается привлечь в виде кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) (по 152 млн евро каждый банк) под предоставленные правительством Украины государственные гарантии.

Из госбюджета в 2012 г. выделено 13,4 млн грн для поддержания в безопасном состоянии горных выработок метрополитена.

Справка УНИАН. Днепропетровский метрополитен строится более четверти века.

Строительство метро было возобновлено в феврале 2011 г.

Днепропетровское метро имеет одну линию длиной 7,8 км с 6 станциями.