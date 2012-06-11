Украина - четвертая в мире по возможности дефолта

Исследование проводилось в 59 странах, пишет Зеркало недели.

Эксперты посчитали, сколько стоит застраховать на год $ 10 тыс. суверенного долга. В экономической терминологии - это показатель CDS, размер кредитного дефолтного свопа (страхование ответственности за невозврат средств).

Как оказалось, самая высокая цена подстраховки госдолга сейчас в Греции (более $ 7 тыс.), Аргентины ($ 1,2 тыс.) и на Кипре ($ 906). В Украине этот показатель составил 884.

Вслед за Украиной в этом рейтинге идут Португалия, Венесуэла, Египет, Ирландия, Венгрия, Хорватия, Испания, Италия, Ливан, Румыния, Дубаи (ОАЭ), Бахрейн, Вьетнам, Болгария, Литва и Исландия.