В Луцке разобрали завалы обвалившегося дома

Из городского бюджета в помощь пострадавшим выделено 270 тыс. грн Из городского бюджета в помощь пострадавшим выделено 270 тыс. грн

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Волынской области.

Луцкие спасатели совместно с работниками коммунального предприятия «Луцккоммунтранс» завершили разбор строительных конструкций обвалившейся части жилого дома.

Работники строительной организации установили специальные опоры на первом, четвертом и пятом этажах для предотвращения дальнейшего обвала плит перекрытия.

На месте происшествия целую ночь дежурили бойцы МЧС, автокран и специальный аварийно-спасательный автомобиль.

Отселенные из дома граждане живут в гостинице.

На месте происшествия проводится экспертная оценка нанесенного ущерба, определяется возможность восстановления разрушенных квартир и дельнейшей эксплуатации дома.

Как сообщили УНИАН в Отделе информационной работы Луцкого городского совета, открыт специальный счет для сбора средств пострадавшим семьям.

Кроме того, из городского бюджета в помощь пострадавшим выделено 270 тыс. грн, каждая семья получит по 10 тыс. грн. Семьям также за средства города и области выделят квартиры, аналогичные разрушенным. То есть: 4 двухкомнатные и 4 трехкомнатные.

Городской председатель Луцка Николай Романюк также сообщил, что все дети, проживающие в доме, будут оздоровлены за средства областного и городского бюджетов.

Мэр также информировал корреспондента УНИАН, что в связи с этим чрезвычайным происшествием в ближайшее время в городе проверят состояние более 1750 домов.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в 04.25 между первым и вторым подъездами дома на улице Ривненской, 109 в Луцке произошло внезапное разрушение несущих конструкций с первого по пятый этажи. Разрушены 8 квартир. В доме всего 6 подъездов.

Погибли двое пенсионеров.

По факту гибели двух людей в результате обвала жилого дома возбуждено уголовное дело.

77 жителей разрушенного дома поселены в гостинице «Свитязь». Всего на отселение планируются 123 человека.