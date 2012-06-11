Завтра будут судить убийц Оксаны Макар
16:11, 11 июня 2012Общество
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Во вторник, 12 июня, в Центральном районном суде Николаева в 11.00 судейская коллегия во главе с судьей Еленой Селивановой начнет слушание по существу дела Оксаны Макар.
Ходатайство матери о проведении открытого судебного процесса было отклонено
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европейской партии Украины.
«Первое судебное заседание состоялось 24 мая. Ходатайство матери Оксаны Макар Татьяны Суровицкой о проведении открытого судебного процесса с телевизионной трансляцией было отклонено. Поэтому завтра мы опять будем обращаться с соответствующим требованием, поскольку считаем, что иначе решение суда может быть необъективным», - сказал народный депутат, адвокат матери погибшей девушки Николай Катеринчук.
«Со вчерашнего вечера под стенами суда активисты поставили палатки. Их около 10. Пикетчики требуют сделать суд открытым для прессы и общественности. И мы тоже будем этого добиваться», - добавил Н.Катеринчук.
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