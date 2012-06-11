Завтра будут судить убийц Оксаны Макар

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европейской партии Украины.

«Первое судебное заседание состоялось 24 мая. Ходатайство матери Оксаны Макар Татьяны Суровицкой о проведении открытого судебного процесса с телевизионной трансляцией было отклонено. Поэтому завтра мы опять будем обращаться с соответствующим требованием, поскольку считаем, что иначе решение суда может быть необъективным», - сказал народный депутат, адвокат матери погибшей девушки Николай Катеринчук.

«Со вчерашнего вечера под стенами суда активисты поставили палатки. Их около 10. Пикетчики требуют сделать суд открытым для прессы и общественности. И мы тоже будем этого добиваться», - добавил Н.Катеринчук.