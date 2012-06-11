Жители разрушенной пятиэтажки в Луцке угрожают бунтом

Люди уверены, что причина обрушения - перепланировка первого этажа здания, где сейчас находится магазин «Лига-Нова».

"Примерно 10 лет назад во время строительства магазина на 1 этаже снесли несущие стены, а на их месте установили металлические конструкции, которые «ничего не держат», - рассказал один из местных жителей.

Он также добавил, что сейчас из магазина вывозят все вещи, потому что владельцы магазина боятся еще одного обвала.

Также жители разрушенного дома рассказали, что в стенах квартир появилось много трещин и жилые площади нужно признать аварийными. В случае несогласия власти сделать это, жители дома обещали перекрыть движение автотранспорта на улице Ровенской.