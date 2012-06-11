Сегодня начался Петров пост
12:20, 11 июня 2012Общество
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Петров пост не очень строгий по сравнению с Великим и Успенским постами.
Петров пост завершается в канун 12 июля
Сегодня у православных верующих начинается Петров пост - по традиции, ровно через неделю после праздника Троицы. Как сообщает ТСН, продолжительность этого поста каждый год разная и зависит от даты празднования Пасхи.
На протяжении всего поста не допускается употребление мясных, молочных продуктов и яиц.
По вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям, а также в день памяти Рождества святого Иоанна Крестителя (7 июля) и в дни храмовых престольных праздников разрешается есть рыбу.
Петров пост завершается накануне 12 июля, когда Церковь отмечает день памяти святых апостолов Петра и Павла.
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