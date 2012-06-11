Сегодня начался Петров пост

Сегодня у православных верующих начинается Петров пост - по традиции, ровно через неделю после праздника Троицы. Как сообщает ТСН, продолжительность этого поста каждый год разная и зависит от даты празднования Пасхи.

На протяжении всего поста не допускается употребление мясных, молочных продуктов и яиц.

По вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям, а также в день памяти Рождества святого Иоанна Крестителя (7 июля) и в дни храмовых престольных праздников разрешается есть рыбу.

Петров пост завершается накануне 12 июля, когда Церковь отмечает день памяти святых апостолов Петра и Павла.