«Хюндай» снова сломался и задержал восемь поездов

Об этом в комментарии IA ZIK сообщила сотрудник пресс-центра Львовской железной дороги Юлия Грабова. Из-за поломки поезд прибыл на станцию ​​назначения с двухчасовым опозданием. Кроме того, были выбиты из графика восемь поездов.

«Произошло повреждение пантографа. Причинами поломки называют недостатки конструкции», - сообщила Ю.Грабова.

По ее словам, поломку удалось исправить, и сегодня «Хюндай» Киев-Львов отбыл по обычному графику из Львова в Киев.

«В нем есть 6 пантографов, едет он на трех. Поскольку один вышел из строя, подключили другой, и поезд нормально сегодня поехал в Киев по расписанию», - отметила Грабова.

По ее словам, технический осмотр «Хюндай», его ремонт будут проводить на Юго-Западной железной дороге.