«Хюндай» снова сломался и задержал восемь поездов
11:59, 11 июня 2012Общество
7606 0
В воскресенье на перегоне между Ожидовом и Заболотцами произошло повреждение поезда «Хюндай» Киев-Львов, который следовал во Львов.
|Hyundai опоздал на два часа
«Произошло повреждение пантографа. Причинами поломки называют недостатки конструкции», - сообщила Ю.Грабова.
По ее словам, поломку удалось исправить, и сегодня «Хюндай» Киев-Львов отбыл по обычному графику из Львова в Киев.
«В нем есть 6 пантографов, едет он на трех. Поскольку один вышел из строя, подключили другой, и поезд нормально сегодня поехал в Киев по расписанию», - отметила Грабова.
По ее словам, технический осмотр «Хюндай», его ремонт будут проводить на Юго-Западной железной дороге.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter