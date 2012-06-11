В Москве ограбили пивной ресторан
01:03, 11 июня 2012Общество
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В Москве ограбили пивной ресторан.
Как сообщили правоохранительные органы российской столицы, вооруженное ограбление произошло вечером на северо-востоке Москвы. Трое вооруженных мужчин, зашли в ресторан, заставили администратора пройти с ними в подсобное помещение, отдать выручку и скрылись.
По предварительным данным, похищено около 150 тыс. рублей, сообщает РосБизнесКонсалтинг.
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