В Москве ограбили пивной ресторан

01:03, 11 июня 2012
Общество
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В Москве ограбили пивной ресторан.

Как сообщили правоохранительные органы российской столицы, вооруженное ограбление произошло вечером на северо-востоке Москвы. Трое вооруженных мужчин, зашли в ресторан, заставили администратора пройти с ними в подсобное помещение, отдать выручку и скрылись.

По предварительным данным, похищено около 150 тыс. рублей, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

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