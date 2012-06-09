Азаров сожалеет, что бывает в церкви только по большим праздникам

«К большому сожалению, я редко бываю в церкви. Может быть, 4-5 раз в год по большим праздникам. Из киевских соборов мне очень нравится Трапезный собор в Лавре.

…Вы заметили, как за последние годы изменилась Лавра? Она стала красивой, нарядной, торжественной. Совсем недавно открылась фасадная часть колокольни. Покрасим еще крыши музеев, и она будет еще наряднее», - написал премьер-министр.

Он отметил, что любит приезжать в Киево-Печерскую Лавру.

«Люблю также Крестовоздвиженскую церковь. Мне кажется, эти церкви обладают своей особой энергетикой, да и не только церкви, а вся Лаврская земля», - отметил Н.Азаров.