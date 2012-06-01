Официальный курс валют на 1 июня

04:00, 01 июня 2012
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.  

Євро долар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 1 июня Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.2500 (на 31 мая – 799.2500)

100 EUR – 991.3098 (на 31 мая – 994.1072)

10 RUR – 2.4281 (на 31 мая – 2.4630)

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