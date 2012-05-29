Объявлен конкурс в "элиту нации"

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Отбор кандидатов осуществляется на конкурсной основе. К участию в конкурсе допускаются граждане Украины, которые на день подачи документов не достигли 40 лет, отвечают установленным законом требованиям для вступления на государственную службу, а также:

- свободно владеют государственным языком и одним из языков Европейского Союза;

имеют:

- полное высшее образование;

- стаж работы не менее десяти лет (в том числе не менее пяти лет стажа государственной службы и/или службы в органах местного самоуправления, из них не менее трех лет на руководящих должностях, или не менее пяти лет стажа на руководящих должностях в соответствующих сферах социально-экономического развития);

- безукоризненные этические стандарты;

- лидерские качества и инициативность;

- высокие коммуникационные навыки;

- опыт командной работы;

- совместимость с культурой программы;

- четкое понимание цели участия в программе Президентского кадрового резерва;

- желание работать в проектах государственного сектора Украины;

- высокие аналитические способности.

Для участия в конкурсе лицо, отвечающее требованиям, лично подает в печатном виде в территориальный орган Нацгосслужбы Украины по месту жительства такие документы (для ускорения обработки информации лучше направлять электронные версии документов по адресу: pr@nads.gov.ua):

1) заявления: об участие в конкурсе с указанием приоритетной сферы государственного управления; согласие на проведение проверки поданных им сведений; о согласии на хранение, использование и обнародование персональной информации, которая в случае зачисления лица в Президентский кадровый резерв будет внесена в соответствующую базу данных;

2) копии первой и второй страниц паспорта гражданина Украины, заверенные в установленном порядке;

3) две фотокарточки размером 4x6 см;

4) копии документов о полном высшем образовании, заверенные в установленном порядке;

5) копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке;

6) медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной Министерством здравоохранения Украины;

7) заполненную анкету по установленной форме;

8) сообщение об отсутствии обстоятельств, делающих невозможным его зачисление в Президентский кадровый резерв и пребывание в нем, по установленной форме;

9) тезисы публичного выступления по презентации собственного опыта реализации проекта или идеи проекта в соответствующей приоритетной сфере государственного управления, изложенные на государственном языке и на одном из языков Европейского Союза;

10) рекомендательные письма специалистов в соответствующих сферах государственного управления (при наличии);

11) копию первой страницы заграничного паспорта (при наличии).

Лицо может предоставлять также дополнительную информацию об образовании (в частности, заверенные в установленном порядке копии документов об ученых званиях, научных степенях, повышении квалификации), об опыте работы и деловой репутации, общественной деятельности и пр.

В 2012 году отбор кандидатов в Президентский кадровый резерв будет осуществляться с учетом квот по приоритетным сферам государственного управления: финансово-экономическая сфера; социально-гуманитарная сфера; сфера инвестиций и инноваций; сфера топливно-энергетического комплекса; сфера сельского хозяйства; сфера жилищно-коммунального хозяйства.

Прием документов осуществляется соответствующими территориальными органами Нацгосслужбы Украины с 10 мая до 25 июня в рабочие дни с 9 до 18 часов (для ускорения обработки информации лучше направлять электронные версии документов по адресу: pr@nads.gov.ua).

Для получения детальной информации необходимо обращаться в территориальные органы Нацгосслужбы Украины. Адреса находятся на официальном веб-сайте Нацгосслужбы Украины (www.nads.gov.ua) в разделе «Контакты. Территориальные органы». Контактный телефон: (044) 256-00-27; электронный адрес: admin_pr@nads.gov.ua.

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Как сообщал УНИАН, 5 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ «О Президентском кадровом резерве «Новая элита нации».

В указе предусмотрены меры по созданию механизма отбора в Президентский кадровый резерв «Новая элита нации» наиболее одаренных граждан Украины, привлечению их к проведению реформ в сферах государственного управления.