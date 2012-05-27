Скульптор посвятил свою работу всем пограничникам как таковым

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, это мероприятие состоялось в рамках празднования 20-й годовщины Учебного центра Государственной пограничной службы Украины, который дислоцируется в Оршанке, а также Дня пограничника Украины.

Автором памятного знака "Пограничникам всех поколений" стал черкасский скульптор Иван Физер. По его замыслу, символом пограничников стал прообраз защитника застав времен Киевской Руси. Таким образом скульптор пытался объединить пограничников всех поколений, не выделяя ни советских, ни украинских. Скульптура создана специальным способом обжига из керамики. Ее вес около тонны, а высота – более трех метров.

Возле нового памятника уже состоялся выпуск курсантов и принятие военной присяги личным составом Учебного центра. Каждый военнослужащий, который присягнул на верность украинскому народу, получил удостоверение о посвящении в курсанты Учебного центра, а выпускники – свидетельства и нагрудные знаки о его окончании.