Налоговая продлила мораторий на проверки малого бизнеса
17:03, 23 мая 2012Общество
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Государственная налоговая служба Украины продлила мораторий на фактические проверки малого бизнеса до конца года.
|Клименко встретился с предпринимателями «Барабашово»
«Фактические проверки малого бизнеса не будут проводиться до конца 2012 года. Бизнес должен работать на прибыль. И в росте этих доходов налоговая служба очень заинтересована... Нам нет никакого смысла вмешиваться лишний раз в работу бизнеса», - отметил он.
А.Клименко заверил предпринимателей, что количество плановых проверок также будет сокращаться. Уже в первом квартале этого года было проведено в два раза меньше проверок субъектов малого бизнеса, чем в прошлом, - 1838 против 3352 проверок.
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