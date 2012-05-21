У научных работников лопнуло терпение - они готовят поход на Банковую

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель профсоюза работников НАН Украины Анатолий Широков, соответствующее решение принял центральный комитет профсоюзной организации.

"24 мая с 9-ти часов утра мы будем пикетировать Кабинет министров, а затем уже будем планировать и поход на Банковую к резиденции Президента Украины. Потому что после реформации нашей Конституции Президент отвечает за все. От него много зависит, тем более, как может такой человек - доктор, профессор, не понимать роли и значения Национальной академии наук Украины", - сказал А.Широков.

По его словам, проблемы, которые возникли с оплатой труда научных работников еще в 2011 году, больше обострились в этом году. "Академия оказалась перед дилеммой: либо сокращать работников, пополняя ряды безработных, чего, конечно, не было ни в программе кандидата в Президенты В.Януковича, ни в программных принципах Партии регионов, либо возвращаться к позорной практике 90-х годов. А это значит - отпуска без сохранения заработной платы, введение режима неполного рабочего времени, уменьшение доплат и надбавок во время каждого увеличения должностных окладов", - объяснил он.

А.Широков уточнил, что в 2011 году средняя заработная плата научных работников составляла 3,035 тыс. грн. "Средств, которые выделяются из бюджета, не хватает даже на оплату труда и растущие расходы за коммунальные платежи, не говоря уже о финансировании собственно научных исследований, обновлении материально-технической базы, приобретении современного научного оборудования", - подчеркнул председатель профсоюза.

По его мнению, в таких условиях абсурдным является увеличение бюджетных расходов на содержание силовых ведомств. "Мы убеждены, что дальше молчать, сидеть, цивилизовано аргументировать уже невозможно. Необходимо выходить и демонстрировать свое отношение к тем, от кого зависит будущее нашей Украины", - заявил А.Широков.