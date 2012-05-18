Лавриновичу поручили надзирать за надзирателями

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, соответствующее правительственное постановление, которым вносятся изменения в положение о наблюдательных комиссиях и попечительских советах при специальных воспитательных учреждениях, принято 17 мая на заседании правительства.

Кабмин признал целесообразным отменить ограничение на привлечение представителей органов Министерства юстиции Украины в состав наблюдательных комиссий ввиду того, что одной из задач Минюста является формирование политики в сфере выполнения уголовных наказаний. В частности, на министра юстиции возложены полномочия контролировать реализацию Государственной пенитенциарной службой Украины политики в указанной сфере.

Предусматривается, что контроль со стороны органов юстиции будет способствовать повышению эффективности контроля за соблюдением прав осужденных во время исполнения уголовных наказаний и за условиями их содержания.