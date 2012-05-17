Харченко возвращается на должность главного редактора УНИАН

Президентинформационного агентства УНИАНОлегНаливайкосвоим решением приостановилдействие приказагенеральногодиректора ИАВадимаОсадчегоо перемещенииА.Харченкос должности главногоредактора агентствана должность главногоредакторасайта.Об этом вэфире телеканалаТВiсообщилА.Харченко.



Он также отметил,чтоО.Наливайко,ставпредседателем Национального союза журналистовУкраины, 7 мая написал заявление на увольнениепрезидента УНИАН,однако акционерыеще непринялирешениео его отставке. Поэтому он, как действующий президент, решил вмешаться в ситуацию.



Таким образомполномочияА.Харченкокак главногоредактора УНИАНвосстановлены.Окончательное решение,которое поставитточку в конфликте,президент УНИАНобъявитпосле расследования всехего обстоятельств.