Харченко возвращается на должность главного редактора УНИАН

23:16, 17 мая 2012
Общество
2587 0

Александр Харченко восстановлен в должности главного редактора УНИАН.

Президентинформационного агентства УНИАНОлегНаливайкосвоим решением приостановилдействие приказагенеральногодиректора ИАВадимаОсадчегоо перемещенииА.Харченкос должности главногоредактора агентствана должность главногоредакторасайта.Об этом вэфире телеканалаТВiсообщилА.Харченко.

Он также отметил,чтоО.Наливайко,ставпредседателем Национального союза журналистовУкраины, 7 мая написал заявление на увольнениепрезидента УНИАН,однако акционерыеще непринялирешениео его отставке. Поэтому он, как действующий президент, решил вмешаться в ситуацию.

Таким образомполномочияА.Харченкокак главногоредактора УНИАНвосстановлены.Окончательное решение,которое поставитточку в конфликте,президент УНИАНобъявитпосле расследования всехего обстоятельств.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter