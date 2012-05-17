На Прикарпатье - 24 официальных миллионера

В Ивано-Франковской области 24 лица задекларировали более 1 млн грн доходов за 2011 год. Об этом УНИАН сообщили в ГНС в Ивано-Франковской области. По предоставленной информации, среди этих миллионеров есть иностранные граждане, которые проживают на территории Украины более 183 дней.

Итогом декларирования является то, что более 7 тысяч граждан должны уплатить 8 млн. грн налога с доходов физических лиц в местный бюджет. До 1 августа будут выписаны налоговые уведомления, и этот налог с физических лиц будет уплачен.

В нынешней кампании по декларированию доходов приняли участие более 13 тыс. жителей области, которые задекларировали в целом 540 млн. грн доходов, что на 150 млн. грн больше, чем в 2010 году.

На Прикарпатье по результатам кампании по декларированию доходов в 2010 году было 16 миллионеров.