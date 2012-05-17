В Украину приедет человек Папы

20-24 мая 2012 г. состоится визит президента Папского Совета социальной коммуникации в Украину его высокопреосвященства Клаудио Мария Челли.

Об этом УНИАН сообщил председатель Департамента информации УГКЦ Игорь Яцив.

Как сообщил И.Яцив, цель визита Архиепископа Челли - ознакомление с коммуникационной деятельностью Украинской Греко-Католической Церкви и Римско-Католической Церкви в Украине. Кроме того, ватиканский дипломат поделится опытом Католической Церкви в ведении информационной деятельности.

В рамках визита состоится, в частности, лекция К. М. Челли в Институте международных отношений и Институте журналистики Киевского национального университета им. Т.Шевченко на тему «Провозглашать ценности сегодня».

Президент Папского Совета социальной коммуникации прочитает лекцию для семинаристов, студентов Украинского католического университета и католических журналистов на тему: «Новые медиа и христианская идентичность». Он также проведет ряд встреч с официальным руководством УГКЦ.

*** Клаудио Мария Челли в 1970 году вступил на дипломатическую службу Папского Престола. Нес службу при Апостольских Нунциатурах в Гондурасе, Аргентине и на Филиппинах. В 1990 году он стал заместителем Генерального секретаря по отношениям с государствами Государственного секретариата Папского Престола. 16 декабря 1995 года был назначен секретарем имущества администрации Папского Престола, и вскоре – 6 января 1996 года – был возведен в сан епископа Папой Иваном Павлом II.

Вместе с Иоси Бейлин, заместителем министра иностранных дел Израиля, подписал 30 декабря 1993 года в Иерусалиме первое соглашение – так называемое основное соглашение - между Святым Престолом и Государством Израиль.

Ведущий специалист по международным отношениям, некоторое время занимался отношениями с Китаем и Вьетнамом, был членом различных делегаций, которые направлялись на восток. 27 июня 2007 года Папой Бенедиктом XVI назначен президентом Папского совета по социальным коммуникациям и президентом Библиотеки фильмов Ватикана.

26 мая 2009 г. назначен Папой Бенедиктом XVI президентом совета директоров Центра телевидения Ватикана.