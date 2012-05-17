В Симферополе прямо в здании суда застрелился сержант милиции

В Симферополе в здании Киевского районного суда застрелился сержант милиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел Украины в АР Крыму.

Труп 28-летнего мужчины, проходившего службу в спецбатальоне судебной милиции "Грифон" при ГУ МВД Украины в Крыму, нашли около 14.30 в комнате отдыха суда.

"По предварительным данным, смерть сотрудника милиции наступила в результате суицида, совершенного при помощи табельного оружия. На столе в закрытой изнутри комнате отдыха найдена предсмертная записка, в которой мужчина прощался с близкими и просил в своей смерти никого не винить", - говорится в пресс-релизе.

Мужчина жил в благополучной семье, на работе характеризовался положительно.

У него остались жена и ребенок.

На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры Крыма.