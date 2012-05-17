Памятник Владимиру укрепили 70 бетонными сваями

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Дирекция реставрационно-восстановительных работ».

Так, работники предприятия до 25 мая полностью завершат укрепление склона, на котором размещен памятник Владимиру Великому. Теперь там уже устроена подпорная стена - установлено свыше 70 свай длиной 12 метров каждая, сделано бетонирование.

Также специалисты установят реконструированную беседку на нижней аллее, осуществят гранитное мощение близ монумента Владимира общей площадью 1200 кв. м, обновят освещение (будут установлены 8 опор).

Кроме того, на месте демонтированного старого ограждения на склоне запланировано немного позже установить новое современное ограждение, производство которого специально заказывалось для «Владимирской горки».

“Благодаря проведенным комплексным работам по укреплению склона, реконструкции и благоустройства территории вблизи. Последствия оползня будут полностью ликвидированы”, - заверяют в КГГА.