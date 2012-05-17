Россия сохраняет интерес к трехстороннему газовому консорциуму

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал Президент Российского газового общества, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Язев.

«Я думаю, что да – мы заинтересованы в создании трехстороннего консорциума. Участие только двух участников – России и Украины – несет потенциальные конфликты. Нужен арбитр», - сказал В.Язев.

При этом он считает, что нужно думать о создании консорциума, который будет не управлять ГТС Украины, а иметь ее в своей собственности. Для этого нужно вносить изменения в законодательства Украины, добавил он.

«Надо сделать так, чтобы труба зависела не от Украины, а от консорциума», - сказал В.Язев.

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Как сообщал УНИАН, 15 мая Президент Украины Виктор Янукович и Президент РФ Владимир Путин обсудили создание трехстороннего газотранспортного консорциума с участием Украины, РФ и Европы.

«Мы ожидаем аудита международной компании, которая сейчас работает с украинской ГТС и проводит ее оценку. Наша цель – создание газотранспортного консорциума с участием Украины, России и Европы – остается», - сказал В.Янукович.

Напомним, что победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской ГТС стала «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев). Компания должна провести оценку стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, до 1 августа 2012 года.