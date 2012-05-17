Попов призвал приносить вещи в Музей шестидесятничества

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на протяжении продолжительного времени общественная организация «Музей шестидесятничества» собирала различные материалы. На данный момент их около 8 тыс. единиц - от личных вещей до художественных произведений, которые станут базой первой экспозиции.

В канун открытия Музей шестидесятничества, который расположился в помещении Народного руха Украины на ул. Олеся Гончара, 33, проинспектировал председатель КМДА Александр Попов. Он выразил убеждение, что открытие этого музея станет хорошим подарком не только киевлянам к 1530-летию со Дня рождения столицы, но и всем украинцам, ведь этот период – значимый в истории всего государства. Он также призвал киевлян приносить в музей новые экспонаты: семейные фото, документы, личные вещи диссидентов.

«Культура шестидесятников охватила очень много киевских семей, ведь в нашем городе всегда было очень много интеллигентных, творческих людей. Убежден: если экспонаты в этот музей принесут сами киевляне – он станет действительно народным», - сказал А.Попов.

В КГГА напоминают, что еще 9 марта 2006 года Киевский городской совет принял решение, которое предоставляло Музею истории города Киева разрешение на создание его нового филиала – Музея шестидесятничества. А 14 ноября того же года во исполнение данного решения вышло распоряжение Киевской городской государственной администрации «О Музее шестидесятничества – филиале Музея истории города Киева», однако фактическое создание заведения в то время так и не началось. Сейчас по поручению председателя КГГА работы по открытию Музея активизировались.