В Крыму сошел с рельсов грузовой поезд

Жертв нет, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

"19 из 54 грузовых вагонов для перевозки сыпучих материалов легли на бок, часть из них перевернулась. Вагоны вылетели из колеи в хаотичном порядке. Были сломаны три опоры контактной высоковольтной сети, в результате чего произошло аварийное отключение линии на данной железнодорожной участке", - говорится в пресс-релизе. 4 вагона с 19 оказались на встречной ветке железной дороги.

Поезд № 67 сообщением "Москва - Симферополь", который двигался навстречу, оказался в зоне отключения высоковольтной линии. Его отбуксировали на станцию Красногвардейское. "Железной дорогой предоставлен транспорт для перевозки пассажиров на станцию" Симферополь", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС и МВД окружили прилегающую к месту происшествия территорию, проводятся ремонтно-восстановительные работы. Движение на аварийном участке железной дороги приостановлено.

Задерживается прибытие в пункты назначения пассажирских поездов № № 86, 88, 100 и 67.

Работники Крымской транспортной прокуратуры выясняют причины аварии.