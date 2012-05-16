Руководство Rozetka.ua обжаловало в суде претензии налоговой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко.

«Она (компания - УНИАН) обжаловала. Это их законодательно право», - отметил он.

В то же время А.Клименко подчеркивает, что органы ГНСУ при работе в отношении компании осуществляли свои действия «исключительно в рамках правового поля».

Как сообщал УНИАН, по данным столичной налоговой милиции, в апреле 2012 года ООО «Розетка.уа» было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму около 8 млн грн.

«По этому поводу в отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело. По оперативной информации, бизнесмены завозили товары из-за границы по заниженным ценам. Это позволяло получать сверхприбыли, которые переводились в «тень» через счета «фиктивных» фирм», – говорилось тогда в сообщении ведомства.