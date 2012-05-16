В Украине открыт филиал Института Конфуция

Как передает корреспондент УНИАН, с 1 сентября текущего года в филиале начнется обучение студентов китайскому языку.

В торжественном открытии филиала Института Конфуция, где будут учиться 10 групп студентов, приняли участие генеральный консул Китайской Народной Республики в Одессе У Сяоин, ректор Южноукраинского педагогического университета им. Ушинского Алексей Чебыкин, ректор Харбинского инженерного университета Лю Ци Ган, руководители управлений образования китайской провинции Хэйлунцзян и Одесского городского совета.

Как уточнили УНИАН в ректорате педуниверситета, 30 студентов, которые пройдут обучение в филиале Института Конфуция, получат дипломы переводчиков с китайского.

При поддержке китайского правительства и зарубежных синологических центров планируется также начать обучение студентов китайскому языку в Николаеве, Измаиле, Херсоне и других городах.