Против бывшего заместителя министра возбудили уголовное дело
11:39, 11 мая 2012Общество
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В Киеве разоблачен бывший замминистра промышленной политики Украины, который в 2010 году незаконно подписал поручение на поставку казенному предприятию двух станков с числовым программным управлением.
В результате противоправных действий государству нанесен ущерб на сумму 11,8 млн грн, сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
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