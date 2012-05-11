Против бывшего заместителя министра возбудили уголовное дело

В Киеве разоблачен бывший замминистра промышленной политики Украины, который в 2010 году незаконно подписал поручение на поставку казенному предприятию двух станков с числовым программным управлением.

В результате противоправных действий государству нанесен ущерб на сумму 11,8 млн грн, сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины. Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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