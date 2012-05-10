Россиянам рекомендуют прививку от кори

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федеральной службы Российской Федерации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В ведомстве отмечают, что по данным Европейского регионального бюро ВОЗ за три месяца 2012 года в странах Европейского региона (Бельгия, Франция, Германия, Италия, Румыния, Испания, Великобритании, Украина и др.) суммарно зарегистрировано свыше 4,4 тыс случаев заболевания корью, а по оценкам экспертов ВОЗ число заболевших значительно больше.

Так, в Украине, по данным, опубликованным на сайте Министерства здравоохранения, на конец апреля 2012 года зарегистрировано свыше 8,3 тыс случаев заболевания корью.

Г.Онищенко сообщает, что в связи с сохраняющейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией по кори, ВОЗ настоятельно рекомендует гражданам всех стран перед поездкой на Евро-2012, проведение которого планируется в июне-июле 2012 года в Польше и в Украине, при необходимости сделать прививку против этой инфекции.

В связи с этим он также рекомендует россиянам, выезжающим на матчи чемпионата Европы по футболу, сделать прививки от кори.

«Организовать иммунизацию лиц, выезжающих на Чемпионат Европы по футболу ЕВРО-2012, - не болевших корью, не привитых против этого заболевания, не имеющих сведений о прививках и привитых однократно – без ограничения возраста - с выдачей медицинского документа (прививочного сертификата или справки) со сведениями о проведенных прививках против кори», - отметил он в письме руководителям региональных управлений Роспотребндзора.