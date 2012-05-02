Донецкие тюремщики открывают магазин продукции из колоний «Дело окаянное»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГПтС в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что магазин расположен в здании ведомства, где вниманию покупателей будет представлено более 100 наименований товаров, от сувенирной продукции до изделий из металла.

В пресс-службе подчеркнули, что данный магазин является уникальным в регионе, ведь именно здесь будут представлены все изделия из всех пенитенциарных заведений области, поскольку Донецкая область является крупнейшей в Украине по количеству специальных заведений, а учитывая разноплановость производства пенитенциарных подразделений Донецкой области, можно считать, что этот магазин будет «уникальным в пределах Украины».

В сообщении указано, что, «учитывая исключительность данного заведения», торжественное открытие проведет начальник Департамента производственной деятельности и ресурсного обеспечения ГПтС Украины Валерий Пудак, а также руководители силовых структур и руководители областной государственной администрации.