Напуганные взрывами одесситы придумали себе теракт

Как передает корреспондент «Думской»,в Одессе сотрудников правоохранительных органов вызвали на Большую Арнаутскую. Работники одного из тамошних магазинов увидели у дома №99 подозрительный чемодан без хозяина. Напуганные днепропетровскими событиями, они позвонили на оперативную линию «102».

Прибывшие в считанные минуты на место происшествия милиционеры оцепили этот участок квартала. Взрывотехники решили не рисковать и подорвали чемодан специальным пиропатроном. Внутри не оказалось ничего, кроме старых газет. Нашли и хозяина напугавшего всех предмета, который сказал, что выбросил его за ненадобностью.

Представитель Приморского райотдела милиции сообщил, что это первый подобный случай за сегодняшний день, но не исключил, что могут быть и другие вызовы.