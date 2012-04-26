Азаров ждет, что МВФ смирится с тарифами на газ в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня журналистам, комментируя по просьбе УНИАН результаты переговоров украинской делегации с МВФ.

«Если МВФ согласится с нашими подходами, значит, программа будет продолжаться в том ключе, в котором мы договорились. Не согласиться – ну что ж, будем, как говорят, дальше смотреть на жизнь оптимистически и продолжать сотрудничество», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля украинская делегация отбыла в Вашингтон на Ежегодное весеннее собрание Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), на котором планировалось обсуждение современных вызовов и перспектив дальнейшего развития мировой финансово-экономической системы. Возглавил украинскую делегацию председатель Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов, а в ее состав входил министр финансов Украины Юрий Колобов.

В конце прошлой недели некоторые СМИ со ссылкой на вице-президента Всемирного банка Филипп Ле Уэру, обнародовали информацию о позиции ВБ касательно перспектив сотрудничества Украины и МВФ. В частности, сказанные им слова были поданы в контексте того, что выделение денег МВФ связано с повышением цены на газ, и если Украина повысит тарифы, то это негативно будет сказываться на всех гражданах страны и является неправильным.

25 апреля появилось заявление ВБ, в котором отмечалось, что между Всемирным банком (ВБ) и Международным валютным фондом (МВФ) нет разногласий касательно реформы тарифов на газ в Украине.

«По нашему мнению, такую программу (по вопросам цены на газ и энергоэффективности - УНИАН) следует начинать с реформы тарифов и поддерживать ее программой предоставления адресной помощи социально незащищенным гражданам, а также осуществлением ряда мероприятий по улучшению энергоэффективности. Между Всемирным банком и Международным валютным фондом не существует никаких разногласий по этому вопросу», - говорилось в заявлении.

Кроме того, Всемирный банк готов поддержать проект в сфере энергоэффективности, который будет заниматься решением проблемы централизованного теплоснабжения. Банк также готов поддержать программы адресной социальной помощи, которые помогут домохозяйствам с низким уровнем доходов смягчить влияние высоких тарифов в том случае, если власть готова осуществлять тарифные реформы.

Справка УНИАН. В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 миллиардов долларов до конца текущего года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд SDR, что составляет 1,5 млрд долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности, поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.